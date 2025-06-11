Подросток на электросамокате попал в ДТП в Аксае

В Аксае Ростовской области 17-летний водитель электросамоката попал в ДТП, грубо нарушив правила дорожного движения. Подросток сейчас находится в больнице, а против него уже составлен административный протокол. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
Инцидент произошёл 10 июня около 22:10 на улице Садовой. По предварительным данным, молодой человек 2008 года рождения пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, нарушая установленные правила для средств индивидуальной мобильности.
В результате неосторожных действий подросток столкнулся с автомобилем Opel Astra, которым управлял 64-летний водитель. Самокатчик получил травмы различной степени тяжести и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
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