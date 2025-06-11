Подросток на электросамокате попал в ДТП в Аксае

В Аксае Ростовской области 17-летний водитель электросамоката попал в ДТП, грубо нарушив правила дорожного движения. Подросток сейчас находится в больнице, а против него уже составлен административный протокол. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.