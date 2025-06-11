Колл-центры, обманывающие россиян, ликвидировали в Белоруссии и Узбекистане

В Белоруссии и Узбекистане ликвидировали обманывавшие россиян колл-центры.
В Узбекистане и Белоруссии прекратили работу колл-центров, откуда совершались массовые хищения денежных средств у россиян. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на заседании Совета Федерации.
«У нас с иностранными партнерами прекращена деятельность колл-центров на территориях республик Белоруссия и Узбекистан. Они обманывали граждан Российской Федерации и были ликвидированы», — заявил Филиппов на заседании, передает ТАСС.
На данный момент следственно-оперативные группы России и других государств продолжают совместную работу по пресечению подобных преступлений. Аналогичные кол-центры выявляются и закрываются также на территории РФ. МВД уже направило в суды уголовные дела по более чем 10 тысячам дистанционных хищений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.
Ранее в России уже пресекали деятельность преступных сообществ, связанных с дистанционными хищениями и другими криминальными услугами в интернете. Так, сотрудники МВД задержали семерых предполагаемых участников группы, обеспечивавшей работу маркетплейса в теневом сегменте, через который распространялись наркотики и осуществлялись незаконные операции с криптовалютой.