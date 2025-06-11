Колл-центры, обманывающие россиян, ликвидировали в Белоруссии и Узбекистане

На данный момент следственно-оперативные группы России и других государств продолжают совместную работу по пресечению подобных преступлений. Аналогичные кол-центры выявляются и закрываются также на территории РФ. МВД уже направило в суды уголовные дела по более чем 10 тысячам дистанционных хищений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.