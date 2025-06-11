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В Минске автомобиль насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, сегодня около 19.50 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Ландера, вблизи д. № 28 не предоставил преимущество и совершил наезд на 69-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как создавалась новая Россия

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате ДТП погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, 11 июня около 19.50 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Ландера, вблизи д. № 28 не предоставил преимущество и совершил наезд на 69-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм минчанин скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.

По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения» Уголовного кодекса. −0-