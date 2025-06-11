В Минске автомобиль насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, сегодня около 19.50 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Ландера, вблизи д. № 28 не предоставил преимущество и совершил наезд на 69-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.