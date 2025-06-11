В деле пропавшей 18 лет назад британской девочки Макканн появились зацепки

Сотрудники полиции, расследующие пропажу трехлетней девочки Мэдлин Макканн, нашли останки, которые могут быть связаны с ее делом, сообщает Berliner Morgenpost.
Девочка исчезла 18 лет назад в Португалии. В последний раз ее видели в отеле на местном курорте.
Главным подозреваемым в ее похищении считается немец Кристиан Брюкнер. Он отбывает наказание в Германии за изнасилование пожилой женщины, которое произошло в том же городе, где пропала девочка — Прайя-да-Луш.
Мужчина попал под подозрение после того, как намекнул одному из заключенных, что владеет информацией о том, где находится девочка.
Немецкие полицейские прибыли в Португалию и изучили район, где жил Брюкнер. В результате удалось найти куски одежды и кости. Пока неизвестно, кому они принадлежат, но это первая зацепка в деле пропавшего ребенка.
Ранее стало известно, что в Удмуртии вскрылись подробности загадочного исчезновения мужчины. В 2011 году следователи нашли его тело, тогда же его признали умершим. Однако спустя 12 лет он позвонил бывшей супруге.