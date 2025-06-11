Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор критиковал попытки Евросоюза укрепить связи Украины с НАТО, отмечая, что европейские требования по Украине неосуществимы и оторваны от реальности. Он подчеркивал, что Европа сталкивается с серьезными экономическими трудностями и не может прогнозировать последствия затяжного конфликта, а также выражал опасения по поводу возможного сближения США и России, что может изменить расстановку сил в отношениях с Евросоюзом и Украиной.