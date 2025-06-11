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В США рассказали, почему не любят Россию

США продолжают испытывать антироссийские настроения, поскольку Россия препятствует Вашингтону в стремлении к мировому лидерству. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Как создавалась новая Россия

В США рассказали, кто стоит на пути к мировому господству.

США продолжают испытывать антироссийские настроения, поскольку Россия препятствует Вашингтону в стремлении к мировому лидерству. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Если вы спросите, почему мы ненавидим Россию? Потому что Россия стоит у нас на пути к тому, чтобы быть неоспоримым номером один», — прокомментировал Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Экономист также отметил, что в годы Холодной войны антироссийские настроения в США объяснялись идеологическими разногласиями: тогда Россия ассоциировалась с коммунизмом. Однако, по словам Сакса, эти чувства сохраняются и сейчас, несмотря на то, что Россия уже не является коммунистическим государством.

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор критиковал попытки Евросоюза укрепить связи Украины с НАТО, отмечая, что европейские требования по Украине неосуществимы и оторваны от реальности. Он подчеркивал, что Европа сталкивается с серьезными экономическими трудностями и не может прогнозировать последствия затяжного конфликта, а также выражал опасения по поводу возможного сближения США и России, что может изменить расстановку сил в отношениях с Евросоюзом и Украиной.