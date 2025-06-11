Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Илон Маск позвонил Трампу после публичного конфликта

Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор на фоне публичного конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как создавалась новая Россия

Маск и Трамп переговорили после конфликта.

Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор на фоне публичного конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Инициатором разговора стал сам Маск. Перед этим он встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. В ходе телефонного звонка стороны обсудили возможные шаги для урегулирования возникших разногласий», — пишет NYT. Информация о деталях беседы не раскрывается.

Ранее конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом сопровождался резкими заявлениями в социальных сетях, а телефонный разговор представителей сторон уже приводил к временной разрядке. Трамп, в частности, просил своих соратников воздерживаться от негативных высказываний в адрес Маска, однако отношения между ними оставались напряженными.