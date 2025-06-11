NYT: Илон Маск позвонил Трампу после публичного конфликта

Ранее конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом сопровождался резкими заявлениями в социальных сетях, а телефонный разговор представителей сторон уже приводил к временной разрядке. Трамп, в частности, просил своих соратников воздерживаться от негативных высказываний в адрес Маска, однако отношения между ними оставались напряженными.