NYT: Илон Маск позвонил Трампу после публичного конфликта

Маск и Трамп переговорили после конфликта.
Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор на фоне публичного конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Инициатором разговора стал сам Маск. Перед этим он встречался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. В ходе телефонного звонка стороны обсудили возможные шаги для урегулирования возникших разногласий», — пишет NYT. Информация о деталях беседы не раскрывается.
Ранее конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом сопровождался резкими заявлениями в социальных сетях, а телефонный разговор представителей сторон уже приводил к временной разрядке. Трамп, в частности, просил своих соратников воздерживаться от негативных высказываний в адрес Маска, однако отношения между ними оставались напряженными.