В ЮАР в результате снегопадов и наводнений погибли 49 человек

Не менее 49 человек погибли из-за мощной непогоды в Южно-Африканской Республике. По данным Africa News, катастрофа произошла в провинции Восточный Кейп, где сильнейшие наводнения и снегопады обрушились после прохождения экстремального холодного фронта.
«По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР», — говорится в публикации.
Среди жертв — шестеро старшеклассников, находившихся в школьном автобусе во время разгула стихии. Еще четверо учеников пропали без вести, их поиски продолжаются.
Сотни людей остались без крова из-за разрушений, вызванных непогодой. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Власти предупреждают, что число погибших может увеличиться.
Ранее сообщалось, что в США разрешили семьям американских военнослужащих уехать с Ближнего Востока на фоне обострения ситуации в регионе.