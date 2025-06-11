Никас Сафронов собирается лично подарить картину Илону Маску

Никас Сафонов подарит картину Илону Маску.
Народный художник России Никас Сафронов создал картину, которую планирует лично подарить основателю компании SpaceX Илону Маску. Об этом сам художник рассказал.
«В отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине», — рассказал Никас Сафронов порталу «Страсти».
Автор подчеркнул, что созданная им работа символизирует объединение, научно-технический прогресс, мир и сотрудничество между странами. Сафронов выразил надежду, что сможет лично вручить картину Илону Маску в будущем.
Ранее Илон Маск уже предпринимал попытки сотрудничества с Россией: в начале 2000-х годов он приезжал в Москву, чтобы приобрести ракету, однако сделка не состоялась, после чего Маск основал компанию SpaceX. Российские политики не исключали возможности новых совместных проектов с участием Маска, обсуждая перспективы сотрудничества в космической сфере.