Сальдо: ВСУ начали массированную атаку на Херсонскую область

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — говорится в сообщении губернатора в его telegram-канале.