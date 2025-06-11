Сальдо: ВСУ начали массированную атаку на Херсонскую область

Несколько БПЛА были сбиты в Херсонской области.
Силы противовоздушной обороны России сбили несколько ударных беспилотников ВСУ в Херсонской области во время массированной атаки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его информации, атака продолжается в настоящий момент.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — говорится в сообщении губернатора в его telegram-канале.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало о запуске 162 украинских беспилотников по различным регионам России, все из которых были уничтожены средствами ПВО. Херсонская область регулярно подвергается атакам с применением ударных БПЛА, и силы противовоздушной обороны продолжают отражать подобные удары.