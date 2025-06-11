Брянская область подверглась атаке дронов-камикадзе, есть пострадавшие

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 11 июня, сообщил о двух раненых мирных жителях в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Брахлов Климовского района.
— Очередные подлые атаки украинских нацистов ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Брахлов Климовского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Богомаз пожелал раненым скорейшего выздоровления и призвал жителей приграничных районов к бдительности и осторожности.
В этот же день ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников (БПЛА) по поселку Марьино в приграничном Рыльском районе Курской области. В результате атаки пострадали трое детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.