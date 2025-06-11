Брянская область подверглась атаке дронов-камикадзе, есть пострадавшие

В этот же день ВСУ нанесли удар с помощью беспилотников (БПЛА) по поселку Марьино в приграничном Рыльском районе Курской области. В результате атаки пострадали трое детей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.