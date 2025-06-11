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Две туристки из Московской области утонули в реке Фиагдон в Северной Осетии

В Северной Осетии две женщины погибли в результате несчастного случая на реке Фиагдон. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Харисджин, где туристки катались на квадроциклах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Источник: Life.ru

По предварительным данным, во время поездки девушки не справились с управлением и упали в реку. Сильное течение подхватило их, и они не смогли выбраться самостоятельно.

«Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России извлекли одну из девушек из воды без признаков жизни. Вторая утонувшая была извлечена сотрудниками полиции ниже по течению в 5 километрах», — говорится в сообщении.

Установлено, что погибшие были туристками из Московской области в возрасте 43 и 32 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области, в районе посёлка Листвянка, во время погружения под воду погиб дайвер. Тело было обнаружено и извлечено на поверхность участниками другой группы дайверов. На место происшествия были вызваны экстренные службы, в том числе бригада скорой помощи.