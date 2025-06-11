Две туристки из Московской области утонули в реке Фиагдон в Северной Осетии

Ранее Life.ru сообщал, что в Иркутской области, в районе посёлка Листвянка, во время погружения под воду погиб дайвер. Тело было обнаружено и извлечено на поверхность участниками другой группы дайверов. На место происшествия были вызваны экстренные службы, в том числе бригада скорой помощи.