ВСУ ударили по Брянской области, есть раненые

Дрон ВСУ атаковал Брянскую область.
ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Брахлов Брянской области. В результате атаки ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.
«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал глава Брянской области в своем официальном telegram-канале. По словам Богомаза, пострадавшие мужчины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь.
Атаки украинских дронов на Брянскую область происходят не впервые: ранее удары уже наносились по поселку Уборки и селу Каменский Хутор, где были ранены местные жители. Министерство обороны России регулярно сообщает о перехватах беспилотников над приграничными регионами, а власти призывают население к бдительности на фоне продолжающихся атак.