Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по Брянской области, есть раненые

ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Брахлов Брянской области. В результате атаки ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

Как создавалась новая Россия

Дрон ВСУ атаковал Брянскую область.

ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Брахлов Брянской области. В результате атаки ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал глава Брянской области в своем официальном telegram-канале. По словам Богомаза, пострадавшие мужчины были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь.

Атаки украинских дронов на Брянскую область происходят не впервые: ранее удары уже наносились по поселку Уборки и селу Каменский Хутор, где были ранены местные жители. Министерство обороны России регулярно сообщает о перехватах беспилотников над приграничными регионами, а власти призывают население к бдительности на фоне продолжающихся атак.