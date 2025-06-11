ВСУ ударили по Брянской области, есть раненые

Атаки украинских дронов на Брянскую область происходят не впервые: ранее удары уже наносились по поселку Уборки и селу Каменский Хутор, где были ранены местные жители. Министерство обороны России регулярно сообщает о перехватах беспилотников над приграничными регионами, а власти призывают население к бдительности на фоне продолжающихся атак.