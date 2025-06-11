Военные базы США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность

Ранее стало известно, что Госдепартамент США готовит распоряжение об эвакуации персонала из посольства в Багдаде и разрешит добровольный выезд сотрудников из дипломатических миссий в Бахрейне и Кувейте из-за риска дестабилизации в регионе.