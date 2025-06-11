Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные базы США на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность

Все американские военные базы на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщают СМИ.

Как создавалась новая Россия

Все базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Все американские военные базы на Ближнем Востоке приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщают СМИ.

«Все американские базы на Востоке находятся в состоянии полной боевой поддержки», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Эти меры связаны с продолжающимся ростом напряженности на фоне ядерных переговоров с Ираном.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США готовит распоряжение об эвакуации персонала из посольства в Багдаде и разрешит добровольный выезд сотрудников из дипломатических миссий в Бахрейне и Кувейте из-за риска дестабилизации в регионе.