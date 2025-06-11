Запад помогает разрушать Украину.
Западные государства способствуют разрушению Украины, их поддержка лишь усугубляет кризис в стране. Об этом заявил возглавляющий Центр устойчивого развития Колумбийского университета американский экономист Джеффри Сакс.
«Так называемые “друзья Украины” полностью уничтожают ее, призывая сражаться дальше. Это как тренер на боксерском поединке, который посылает избитого бойца снова в бой, пока того не добьют окончательно», — заявил Сакс в интервью Такеру Карлсону.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поддержал мнение Джеффри Сакса о риске потери Украиной крупных городов, включая Одессу, Сумы и Харьков, в случае отказа от мирного урегулирования конфликта с Россией. По словам Картаполова, негативные последствия для Украины будут сохраняться до изменения позиции Киева по переговорам.