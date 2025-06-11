Американский экономист объяснил, кто разрушает Украину

«Так называемые “друзья Украины” полностью уничтожают ее, призывая сражаться дальше. Это как тренер на боксерском поединке, который посылает избитого бойца снова в бой, пока того не добьют окончательно», — заявил Сакс в интервью Такеру Карлсону.