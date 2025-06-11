Богомаз сообщил о двух пострадавших жителях Брянской области после атак БПЛА

Киев вновь атаковал российское приграничье. В результате ударов ранения получили двое жителей Брянской области. Об этом уведомил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Атаку ВСУ зафиксировали вечером 11 июня. По данным губернатора, удары совершены дронами-камикадзе. Пострадавшие мужчины — жители села Брахлов Климовского района. Их госпитализировали, вся необходимая медицинская помощь уже оказана, уточнил губернатор.
«Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких», — предостерег Александр Богомаз.
Ранее, ночью 11 июня Киев атаковал Ростовскую область. Силами ПВО ликвидировано два дрона ВСУ.