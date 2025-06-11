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На заводе в Огайо произошла утечка азотной кислоты

Местные власти приняли решение об эвакуации населения.

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Источник: Аргументы и факты

Утечка азотной кислоты на предприятии по производству взрывчатых веществ Austin Powder Red Diamond в штате Огайо стала причиной масштабной эвакуации и перебоев в авиасообщении.

Инцидент произошёл утром в среду, когда из промышленного резервуара вылилось значительное количество химиката, вызвав образование густого оранжевого облака над районом.

По данным представителя управления по чрезвычайным ситуациям округа Винтон Роберта Чехлевски, утечка составила около 3 тысяч галлонов из емкости объемом 5 тысяч галлонов. Авария произошла примерно в 8:30 утра, что потребовало немедленного реагирования со стороны экстренных служб.

Власти распорядились о срочной эвакуации жителей деревни Залески, расположенной рядом с заводом. Также были введены ограничения на полеты в широком радиусе от места происшествия. К счастью, пострадавших в результате утечки зафиксировано не было.

Ранее на одном из предприятий Саратовской области была зафиксирована утечка химического вещества. Всего при ЧП пострадали пять человек.