БПЛА ВСУ массированно атаковали Херсонскую область

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили несколько ударных беспилотников самолетного типа, атаковавших Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время продолжается отражение массированного налета с применением БПЛА. Российские военные оперативно реагируют на угрозы, уничтожая воздушные цели.
«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — сообщил глава региона.
Напомним, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области днем среды, 11 июня. В результате удара пострадал 53-летний водитель транспортного средства.
Ранее в Иркутской области наградили мужчин, принимавших участие в отражении атак БПЛА на аэродромы.