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БПЛА ВСУ массированно атаковали Херсонскую область

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили несколько ударных беспилотников самолетного типа, атаковавших Херсонскую область.

Как создавалась новая Россия

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили несколько ударных беспилотников самолетного типа, атаковавших Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время продолжается отражение массированного налета с применением БПЛА. Российские военные оперативно реагируют на угрозы, уничтожая воздушные цели.

«Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито. Боевая работа сил и средств ПВО ВС РФ продолжается», — сообщил глава региона.

Напомним, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльском районе Курской области днем среды, 11 июня. В результате удара пострадал 53-летний водитель транспортного средства.

Ранее в Иркутской области наградили мужчин, принимавших участие в отражении атак БПЛА на аэродромы.