Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и трактором в Иркутской области

Инцидент с автомобилем Lada и мини-трактором произошел в Иркутской области. Они столкнулись вблизи населенного пункта Ныгда Аларского района. В результате ДТП погибли шесть человек. Об этом рассказали в оперативных службах, пишет ТАСС.
Отмечается, что мини-трактор — самодельное транспортное средство. О подробностях происшествия не сообщается. Пока не ясно, кто стал виновником ДТП.
«В районе населенного пункта Ныгда Аларского района Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора», — отметили оперативники.