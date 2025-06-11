Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и трактором в Иркутской области

Инцидент с автомобилем Lada и мини-трактором произошел в Иркутской области. Они столкнулись вблизи населенного пункта Ныгда Аларского района. В результате ДТП погибли шесть человек. Об этом рассказали в оперативных службах, пишет ТАСС.