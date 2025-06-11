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Шесть человек погибли в ДТП с легковушкой и трактором в Иркутской области

Вечером 11 июня в Иркутской области произошло смертельное ДТП.

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Инцидент с автомобилем Lada и мини-трактором произошел в Иркутской области. Они столкнулись вблизи населенного пункта Ныгда Аларского района. В результате ДТП погибли шесть человек. Об этом рассказали в оперативных службах, пишет ТАСС.

Отмечается, что мини-трактор — самодельное транспортное средство. О подробностях происшествия не сообщается. Пока не ясно, кто стал виновником ДТП.

«В районе населенного пункта Ныгда Аларского района Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора», — отметили оперативники.