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Пожарная машина опрокинулась по пути к месту ЧП в Алматы

Пожарная машина опрокинулась по пути к месту возгорания в Алматы, обошлось без пострадавших, передает Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

Корреспондент редакции увидел последствия ДТП, произошедшего на развязке на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова.

Как сообщили в городском ДЧС, дорожный инцидент случился ближе к полуночи.

При следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров по улице Международная, одна из пожарных автоцистерн оказалась на боку.

говорится в сообщении ведомства

В пресс-службе пояснили, что пострадавших нет. Машину оперативно подняли, ее техническое состояние в норме.

Напомним, пожар вспыхнул ночью в доме барачного типа в Алматы, огонь перекинулся на соседний. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины. Сообщалось, что во время тушения огня взорвался газовый баллон.

В МЧС Казахстана отметили, что из-за плотной застройки огонь быстро распространился на другие строения. Огнеборцы развернули штаб и работали по повышенному рангу.

В ликвидации возгорания были задействованы более 50 человек личного состава ДЧС и 15 единиц техники. К настоящему времени пожарные локализовали огонь. При этом в ведомстве добавили, что продолжаются поиски возможных пострадавших.

К месту происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, дознаватели департамента полиции и ДЧС.