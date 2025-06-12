Пожарная машина опрокинулась по пути к месту ЧП в Алматы

Корреспондент редакции увидел последствия ДТП, произошедшего на развязке на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Жансугурова.
Как сообщили в городском ДЧС, дорожный инцидент случился ближе к полуночи.
При следовании на пожар по повышенному рангу в Турксибском районе, где загорелись сразу два дома на площади более 500 квадратных метров по улице Международная, одна из пожарных автоцистерн оказалась на боку.
В пресс-службе пояснили, что пострадавших нет. Машину оперативно подняли, ее техническое состояние в норме.
Напомним, пожар вспыхнул ночью в доме барачного типа в Алматы, огонь перекинулся на соседний. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины. Сообщалось, что во время тушения огня взорвался газовый баллон.
В МЧС Казахстана отметили, что из-за плотной застройки огонь быстро распространился на другие строения. Огнеборцы развернули штаб и работали по повышенному рангу.
В ликвидации возгорания были задействованы более 50 человек личного состава ДЧС и 15 единиц техники. К настоящему времени пожарные локализовали огонь. При этом в ведомстве добавили, что продолжаются поиски возможных пострадавших.
К месту происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, дознаватели департамента полиции и ДЧС.