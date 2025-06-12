В США провели эвакуацию из-за утечки опасных химикатов

В округе Винтон (штат Огайо) объявлена экстренная эвакуация после крупной утечки химических веществ на заводе по производству взрывчатых материалов Austin Powder. По данным телеканала NBC4, около 750 жителей населенных пунктов Залески и МакАртур были вынуждены покинуть свои дома.
Инцидент произошел между двумя населенными пунктами, где в окружающую среду попало около 3 тысяч галлонов (11,36 кубометров) химикатов. По информации службы экстренного реагирования округа Джексон, утечка привела к образованию в воздухе опасного соединения — моноксида азота.
«Утечка химикатов с завода по производству взрывчатых веществ стала причиной эвакуации в среду в населенном пункте Залески и его окрестностях в округе Винтон», — говорится в материале.
В настоящее время специальные службы работают на месте происшествия, устраняя последствия аварии. Власти сообщают, что эвакуированные жители смогут вернуться домой только после проведения тщательного анализа качества воздуха и подтверждения его безопасности.
Ранее сообщалось, что ФБР сокращает присутствие в столице США.