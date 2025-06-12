В США провели эвакуацию из-за утечки опасных химикатов

В округе Винтон (штат Огайо) объявлена экстренная эвакуация после крупной утечки химических веществ на заводе по производству взрывчатых материалов Austin Powder. По данным телеканала NBC4, около 750 жителей населенных пунктов Залески и МакАртур были вынуждены покинуть свои дома.