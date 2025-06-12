В ДТП с трактором в Иркутской области погибло шесть человек

Ранее, в мае 2025 года, крупная авария с пятью погибшими произошла на автодороге Дзуарикау — станица Архонская в Северной Осетии, где столкнулись два легковых автомобиля. Тогда для ликвидации последствий ДТП были привлечены сотрудники МЧС, а несколько человек оказались заблокированы в машинах.