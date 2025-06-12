В ДТП с трактором в Иркутской области погибло шесть человек

Авария произошла возле деревни Ныгда.
Шесть человек стали жертвами аварии с участием легковушки и мини-трактора вблизи деревни Ныгда Иркутской области. Об этом сообщают в местных оперативных службах.
«В районе населенного пункта Ныгда Аларского района Иркутской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора. В результате аварии, предварительно, погибли шесть человек», — передает слова оперативных служб ТАСС.
Известно, что пять человек скончались на месте происшествия, еще один пострадавший умер в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Сейчас на месте трагедии выясняются обстоятельства случившегося, устанавливаются личности погибших и причины столкновения.
Ранее, в мае 2025 года, крупная авария с пятью погибшими произошла на автодороге Дзуарикау — станица Архонская в Северной Осетии, где столкнулись два легковых автомобиля. Тогда для ликвидации последствий ДТП были привлечены сотрудники МЧС, а несколько человек оказались заблокированы в машинах.