Два местных жителя пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ в Брянской области

Ранее российские военные сообщили, что украинские операторы дронов практикуют атаки, используя в качестве учебных целей разрушенные здания в приграничной Брянской области. В частности, в понедельник по селу Зёрново было выпущено около 40 беспилотников, которые поразили два здания.