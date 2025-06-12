В Запорожье силы ПВО отразили атаку ударных беспилотников

Ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с электроснабжением из-за атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. В результате предыдущих ударов были повреждены линии электропередачи и высоковольтное оборудование, что приводило к временным отключениям электроэнергии и переводу социальных объектов на резервные источники питания.