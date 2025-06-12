В Запорожье силы ПВО отразили атаку ударных беспилотников

Все БПЛА были сбиты.
Силы противовоздушной обороны Запорожской области отразили атаку ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. ПВО работает, сбиты БПЛА ударного типа над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком», — заявил Балицкий в своем официальном telegram-канале.
Ранее в Запорожской области уже фиксировались перебои с электроснабжением из-за атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. В результате предыдущих ударов были повреждены линии электропередачи и высоковольтное оборудование, что приводило к временным отключениям электроэнергии и переводу социальных объектов на резервные источники питания.