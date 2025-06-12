Два человека пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по селу Брахлов в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В результате атаки пострадали два мирных жителя — они получили ранения и были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
Глава региона назвал случившееся террористической акцией и выразил сожаление в связи с тем, что мирные люди вновь оказались в зоне боевых действий. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнул, что местные службы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей.
В завершение своего обращения Богомаз призвал граждан сохранять бдительность и соблюдать осторожность, особенно в условиях продолжающихся угроз со стороны беспилотных аппаратов.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе силы ПВО сбили более 15 БПЛА. Губернатор уточнил, что в результате этого никто не пострадал и удалось избежать разрушений на земле.