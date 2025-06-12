Два человека пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Глава региона назвал случившееся террористической акцией и выразил сожаление в связи с тем, что мирные люди вновь оказались в зоне боевых действий. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнул, что местные службы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей.