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Два человека пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины нанесли удар дронами-камикадзе по селу Брахлов в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадали два мирных жителя — они получили ранения и были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона назвал случившееся террористической акцией и выразил сожаление в связи с тем, что мирные люди вновь оказались в зоне боевых действий. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и подчеркнул, что местные службы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность жителей.

В завершение своего обращения Богомаз призвал граждан сохранять бдительность и соблюдать осторожность, особенно в условиях продолжающихся угроз со стороны беспилотных аппаратов.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе силы ПВО сбили более 15 БПЛА. Губернатор уточнил, что в результате этого никто не пострадал и удалось избежать разрушений на земле.