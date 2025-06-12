Беспилотники ВСУ сбиты силами ПВО в Херсонской и Запорожской областях

Согласно сообщению главы Запорожья Евгения Балицкого, системы противовоздушной обороны отражают атаку, уничтожив несколько беспилотников в районе Акимовки, Мелитополя и Токмака. Удары, отметил он, были нацелены на гражданские объекты.
Параллельно с этим, как проинформировал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, продолжается интенсивное применение дронов в южной части региона. В воздухе зафиксирована активность беспилотников ударного назначения, несколько из них уже ликвидированы.
Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали два человека. Согласно заявлению чиновника, мужчины доставлены в медучреждения. Он также призвал местных жителей сохранять бдительность.