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Беспилотники ВСУ сбиты силами ПВО в Херсонской и Запорожской областях

В ночь на 12 июня Вооружённые силы Украины предприняли ряд атак с применением беспилотников. Целями стали населённые пункты в Запорожской и Херсонской областях.

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Источник: Life.ru

Согласно сообщению главы Запорожья Евгения Балицкого, системы противовоздушной обороны отражают атаку, уничтожив несколько беспилотников в районе Акимовки, Мелитополя и Токмака. Удары, отметил он, были нацелены на гражданские объекты.

Параллельно с этим, как проинформировал губернатор Херсонщины Владимир Сальдо, продолжается интенсивное применение дронов в южной части региона. В воздухе зафиксирована активность беспилотников ударного назначения, несколько из них уже ликвидированы.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ пострадали два человека. Согласно заявлению чиновника, мужчины доставлены в медучреждения. Он также призвал местных жителей сохранять бдительность.