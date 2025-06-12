МО РФ: ПВО за четыре часа сбила 44 БПЛА над тремя российскими регионами

Минобороны РФ в четверг, 12 июня, сообщило об уничтожении 44 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня.
— С 21.00 11 июня до 00.00 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 38 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Брянской области, и два — над территорией Республики Крым.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух раненых мирных жителях в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Брахлов Климовского района.
Кроме того, силы противовоздушной обороны с 20:00 мск 10 июня до 7:00 мск 11 июня уничтожили 32 украинских БПЛА над Россией.