Минобороны РФ сообщило о сбитии 44 БПЛА над регионами России за три часа

В течение прошлой ночи боевики ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе Воронежская область. За ночь 11 июня над территорией сбили 16 БПЛА. Режим опасности налета дронов сохранялся почти восемь часов. Его сняли только в 8 утра, а объявили в 00:19.