Минобороны РФ сообщило о сбитии 44 БПЛА над регионами России за три часа

Киевский режим атаковал три региона России вечером 11 июня. Ударам подверглись Белгородская и Брянская области, а также Республика Крым. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны.
Всего в период с 21:00 до 00:00 уничтожено 44 украинских дрона. Большая часть из них ликвидирована над Белгородской областью.
«38 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Республики Крым», — сказано в оповещении.
В течение прошлой ночи боевики ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе Воронежская область. За ночь 11 июня над территорией сбили 16 БПЛА. Режим опасности налета дронов сохранялся почти восемь часов. Его сняли только в 8 утра, а объявили в 00:19.