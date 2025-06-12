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Балицкий: ПВО сбила украинские беспилотники над Запорожской областью

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 12 июня, сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по гражданской инфраструктуре региона.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в четверг, 12 июня, сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по гражданской инфраструктуре региона.

— Противник совершает попытки ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) работают, беспилотники (БПЛА) ударного типа ликвидированы над Акимовкой, Мелитополем, Токмаком.

Губернатор также призвал жителей области сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем ПВО.

Минобороны РФ в четверг, 12 июня, сообщило об уничтожении 44 украинских БПЛА самолетного типа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня.