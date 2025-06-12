Минобороны сбило десятки беспилотников над тремя регионами

ПВО сбили беспилотники противника.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты больше сорока беспилотников в трех российских регионах. Об этом рассказали представители Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбили с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня по московскому времени», — сообщается в telegram-канале «Минобороны России».
Уточняется, что над Белгородской областью поражены 38 БПЛА, над Брянской областью уничтожены четыре беспилотника. Также два БПЛА сбиты над Крымом.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ПВО уничтожают украинские беспилотники в регионе. Он добавил, что атака была массированной.