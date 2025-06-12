Росавиация закрыла калужский аэропорт

Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Решения о приостановке работы принимались для обеспечения безопасности полетов, о чем сообщали представители Росавиации через официальные каналы. Информация о сроках возобновления работы аэропортов также публиковалась дополнительно.