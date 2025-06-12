Росавиация закрыла калужский аэропорт

Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы.
В аэропорту Калуги с 11 июня введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении ведомства. Информация о возобновлении работы аэропорта будет доведена дополнительно через официальные источники.
Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Решения о приостановке работы принимались для обеспечения безопасности полетов, о чем сообщали представители Росавиации через официальные каналы. Информация о сроках возобновления работы аэропортов также публиковалась дополнительно.