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Росавиация закрыла калужский аэропорт

В аэропорту Калуги с 11 июня введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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Аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы.

В аэропорту Калуги с 11 июня введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении ведомства. Информация о возобновлении работы аэропорта будет доведена дополнительно через официальные источники.

Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Решения о приостановке работы принимались для обеспечения безопасности полетов, о чем сообщали представители Росавиации через официальные каналы. Информация о сроках возобновления работы аэропортов также публиковалась дополнительно.