Трамп лично встретился с российским послом накануне Дня России

Ранее Дарчиев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации личной встречи между президентами России и США, однако конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Контакты между лидерами двух стран продолжаются в формате телефонных переговоров, а проведение любых встреч требует серьезной подготовки и согласования повестки.