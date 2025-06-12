Трамп лично встретился с российским послом накануне Дня России

Трамп встретился с российским послом.
Президент США Дональд Трамп нашел время для личной встречи с российским послом Александром Дарчиевым накануне Дня России. Об этом сообщил сам Дарчиев.
«Трамп сумел найти окошко в своем плотном графике, чтобы познакомиться лично именно накануне Дня России», — подчеркнул дипломат, его слова передает РИА Новости. Дарчиев также отметил, что Россия и Соединенные Штаты, как великие державы, «обречены на неконфронтационное мирное сосуществование». О.
Посол заверил, что российская дипмиссия в США намерена предпринять все шаги для нормализации отношений между странами. По его словам, главная задача — вернуть их к состоянию здравого смысла и взаимного уважения.
Ранее Дарчиев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации личной встречи между президентами России и США, однако конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет. Контакты между лидерами двух стран продолжаются в формате телефонных переговоров, а проведение любых встреч требует серьезной подготовки и согласования повестки.