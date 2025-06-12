Российские системы ПВО сбили 44 украинских дрона за вечер

Силы противовоздушной обороны России за три часа отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 44 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены над тремя регионами страны.
Основная часть атак пришлась на Белгородскую область, где сбили 38 дронов. Еще четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью и два — над Крымом. Воздушная тревога в приграничных районах продолжалась с 21:00 11 июня до полуночи.
Напомним, что силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно перехватили несколько ударных беспилотников самолетного типа, атаковавших Херсонскую область.
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