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Россия жестко ответит на новый пакет санкций ЕС

Россия намерена дать ответ на очередной пакет санкций, введенных Европейским союзом. Москва будет отстаивать свои интересы и предпримет ответные шаги. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как создавалась новая Россия

Россия ответит на санкции ЕС.

Россия намерена дать ответ на очередной пакет санкций, введенных Европейским союзом. Москва будет отстаивать свои интересы и предпримет ответные шаги. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — сказал «Известиям» Грушко.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе 20 июня после саммита G7 («Большой семерки») может пройти голосование по 18-ому пакету антироссийских санкций. Ожидается, что ЕС примет решение о введении новых ограничительных мер после того, как США подтвердят готовность к выработке согласованной позиции по санкциям.