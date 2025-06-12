Россия жестко ответит на новый пакет санкций ЕС

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Ответные меры, как защитные, так и контрмеры будут предприняты», — сказал «Известиям» Грушко.