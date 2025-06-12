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В Иркутской области в ДТП с трактором погибли шесть человек

Пятеро участников аварии скончались на месте происшествия.

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Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области, неподалёку от населённого пункта Ныгда в Аларском районе, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора.

По предварительной информации, в результате столкновения погибли шесть человек.

Как сообщили в оперативных службах, пятеро участников аварии скончались на месте происшествия. Ещё один человек умер по пути в медицинское учреждение, несмотря на усилия врачей скорой помощи.

На месте трагедии работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины аварии пока не уточняются, проводится проверка.

Ранее в Алтайском крае в городе Славгороде ДТП унесло жизни троих молодых людей. В результате аварии водитель и один из пассажиров погибли сразу, а второй — скончался по пути в больницу.