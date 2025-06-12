Часть Акимовского округа в Запорожье осталась без света после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре Запорожской области часть Акимовского муниципального округа временно осталась без электроснабжения. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.