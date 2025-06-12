Часть Акимовского округа в Запорожье осталась без света после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре Запорожской области часть Акимовского муниципального округа временно осталась без электроснабжения. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
— В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что аварийные службы активно устраняют последствия.
Ранее Балицкий в четверг, 12 июня, сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по гражданской инфраструктуре региона.
Минобороны РФ в четверг, 12 июня, сообщило об уничтожении 44 украинских БПЛА самолетного типа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 11 июня до 00:00 12 июня.