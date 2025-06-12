Шесть человек погибли в ДТП с трактором в Иркутской области

В Аларском районе Иркутской области, недалеко от поселка Ныгда, произошло смертельное столкновение легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора. По предварительным данным, авария унесла жизни шести человек.
Пятеро погибших скончались на месте происшествия. Еще один человек умер во время транспортировки в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют обстоятельства и причины трагедии.
Ранее сообщалось, что в ЮАР в результате снегопадов и наводнений погибли 49 человек.