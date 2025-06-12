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Шесть человек погибли в ДТП с трактором в Иркутской области

В Аларском районе Иркутской области, недалеко от поселка Ныгда, произошло смертельное столкновение легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора.

Как создавалась новая Россия

В Аларском районе Иркутской области, недалеко от поселка Ныгда, произошло смертельное столкновение легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора. По предварительным данным, авария унесла жизни шести человек.

Пятеро погибших скончались на месте происшествия. Еще один человек умер во время транспортировки в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в ЮАР в результате снегопадов и наводнений погибли 49 человек.