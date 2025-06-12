В московских аэропортах введены ограничения на вылет и прием самолетов

Два московских аэропорта перестали принимать и отправлять самолеты.
В московских аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
«В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов в аэропорту Шереметьево временно ограничены операции по приему и отправлению самолетов. Временные ограничения для воздушных судов введены во Внуково», — заявили в ведомстве.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Росавиация регулярно принимает подобные меры при возникновении угроз или проведения специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.