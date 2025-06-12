Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московских аэропортах введены ограничения на вылет и прием самолетов

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как создавалась новая Россия

Два московских аэропорта перестали принимать и отправлять самолеты.

В московских аэропортах Шереметьево и Внуково введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

«В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов в аэропорту Шереметьево временно ограничены операции по приему и отправлению самолетов. Временные ограничения для воздушных судов введены во Внуково», — заявили в ведомстве.

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Росавиация регулярно принимает подобные меры при возникновении угроз или проведения специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.