В московских аэропортах введены ограничения на вылет и прием самолетов

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Росавиация регулярно принимает подобные меры при возникновении угроз или проведения специальных мероприятий, чтобы минимизировать возможные риски для пассажиров и экипажей.