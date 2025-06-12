Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Шереметьево

В аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в четверг, 12 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE), — говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, 8 июня из-за обрушившейся непогоды терминал A аэропорта Внуково начало подтапливать. Кроме того, оказались задержаны несколько рейсов, в том числе в Нальчик, Псков и Санкт-Петербург.