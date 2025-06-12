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Часть муниципалитета осталась без электричества в Запорожье после удара БПЛА

Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки беспилотника, произошедшей в ночь на 12 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Как создавалась новая Россия

Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки БПЛА.

Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без электроснабжения после атаки беспилотника, произошедшей в ночь на 12 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения. Обесточена часть Акимовского муниципального округа», — заявил Балицкий в своем официальном telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб уже приступили к восстановлению электроснабжения. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Запорожской области уже были перебои с электроснабжением из-за атак беспилотников. После повреждения линий электропередачи Балицкий предупреждал о возможных временных отключениях и сообщал о переводе социальных и медицинских объектов на резервные источники питания.