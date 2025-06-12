Ким Чен Ын назвал Путина самым близким товарищем

Ким Чен Ын рассыпался в комплиментах Путину.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании по случаю Дня России заявил о поддержке Российской Федерации со стороны Северной Кореи. Текст обращения распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Сегодня Россия под Вашим мудрым и опытным руководством, преодолевая все внешние и внутренние вызовы и угрозы, уверенно создает свое будущее, и мы от всей души радуемся успехам нашего братского государства — Российской Федерации», — говорится в тексте поздравления. «Я и КНДР всегда будем с Вами и Российской Федерацией», — написал Ким Чен Ын, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. Председатель государственных дел КНДР назвал Путина «самым близким товарищем».
Ранее, 9 мая Ким Чен Ын уже посещал посольство России в Пхеньяне по случаю Дня Победы, где отметил тесные исторические и культурные связи между КНДР и РФ. Поздравительная телеграмма к Дню России была официально передана российскому МИД послом КНДР в Москве.