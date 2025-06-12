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Экс-министра экономики Ливана арестовали по делу о растрате госсредств

Бывший ливанский министр экономики и торговли Амин Салам арестован по распоряжению генерального прокурора республики Джамаля Хаджара, его подозревают в фальсификации, растрате государственных средств и шантаже страховых компаний. Об этом 11 июня сообщила газета The National со ссылкой на высокопоставленный судебный источник.

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Источник: Известия

«Бывший министр экономики Ливана Амин Салам был арестован в среду после расследования предполагаемых финансовых преступлений», — говорится в публикации.

В настоящее время ведется расследование, уточнили в издании.

Как указано, жалобу подал ливанский депутат, возглавляющий парламентский комитет по экономике, Фарид Бустани. По данным комитета, Салам заключил контракты с иностранными фирмами на услуги по завышенной цене и незаконно присвоил средства из фонда взносов страховых компаний, который находится под контролем министерства экономики страны.

Экс-министр свою вину не признает, отметили в материале.

10 июня Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер о шести годах тюремного заключения и пожизненном запрете занимать государственные должности.