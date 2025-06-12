Экс-министра экономики Ливана арестовали по делу о растрате госсредств

«Бывший министр экономики Ливана Амин Салам был арестован в среду после расследования предполагаемых финансовых преступлений», — говорится в публикации.
В настоящее время ведется расследование, уточнили в издании.
Как указано, жалобу подал ливанский депутат, возглавляющий парламентский комитет по экономике, Фарид Бустани. По данным комитета, Салам заключил контракты с иностранными фирмами на услуги по завышенной цене и незаконно присвоил средства из фонда взносов страховых компаний, который находится под контролем министерства экономики страны.
Экс-министр свою вину не признает, отметили в материале.
10 июня Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер о шести годах тюремного заключения и пожизненном запрете занимать государственные должности.