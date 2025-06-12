Вучич не поддержал важное для Украины решение

Вучич отказался подписывать документ.
Президент Сербии Александр Вучич не стал поддерживать антироссийскую декларацию по итогам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, который прошел в Одессе. Об этом сообщает агентство Танюг.
«Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию», — приводит слова Вучича агентство. Глава Сербии встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Александра Вучича в Одессу стал первым с начала конфликта на Украине и прошел на фоне его недавней поездки в Россию 7 мая. Сербия традиционно занимает нейтральную позицию по украинскому вопросу, выступая против отправки миротворцев без согласия России и подчеркивая особенности европейской интеграции Украины и Сербии. Ранее Вучич и Зеленский уже обсуждали вопросы сотрудничества и координации в формате «Украина — Юго-Восточная Европа».