В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.