В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

«12.06.2025 в 00.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городском округе Красногорск… 01.23 — локализация пожара на площади 180 (квадратных метров — ред.). 01.33 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщениях на сайте ведомства.
Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.