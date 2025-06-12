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В Подмосковье произошел пожар в многоквартирном доме

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в Подмосковье на площади 180 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«12.06.2025 в 00.33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в городском округе Красногорск… 01.23 — локализация пожара на площади 180 (квадратных метров — ред.). 01.33 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщениях на сайте ведомства.

Как уточнило ГУ МЧС по Подмосковью, пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме, загорелся магазин на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пожар локализовали 18 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.