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Посол РФ в США прокомментировал возможность переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не достигли конкретных соглашений о личной встрече. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

Как создавалась новая Россия

Путин и Трамп уже встречались на полях форму G20.

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не достигли конкретных соглашений о личной встрече. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Подготовительная работа идет, видимо, но конкретных договоренностей нет», — заявил Дарчиев, отвечая на вопрос о планах по организации переговоров между лидерами двух стран. Его слова передает ТАСС. «Тема встречи президента Путина с экс-президентом Трампом в ходе переговоров с нынешним главой США не обсуждалась», — добавил представитель Кремля.

Переговоры о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа ведутся с начала года, однако стороны подчеркивают необходимость тщательной подготовки и согласования повестки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после телефонных разговоров между лидерами возникло понимание важности личных переговоров, но конкретные сроки и формат встречи пока не определены.