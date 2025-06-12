Посол РФ в США прокомментировал возможность переговоров Путина и Трампа

Переговоры о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа ведутся с начала года, однако стороны подчеркивают необходимость тщательной подготовки и согласования повестки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после телефонных разговоров между лидерами возникло понимание важности личных переговоров, но конкретные сроки и формат встречи пока не определены.