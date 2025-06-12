Посол РФ в США прокомментировал возможность переговоров Путина и Трампа

Путин и Трамп уже встречались на полях форму G20.
Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не достигли конкретных соглашений о личной встрече. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Подготовительная работа идет, видимо, но конкретных договоренностей нет», — заявил Дарчиев, отвечая на вопрос о планах по организации переговоров между лидерами двух стран. Его слова передает ТАСС. «Тема встречи президента Путина с экс-президентом Трампом в ходе переговоров с нынешним главой США не обсуждалась», — добавил представитель Кремля.
Переговоры о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа ведутся с начала года, однако стороны подчеркивают необходимость тщательной подготовки и согласования повестки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что после телефонных разговоров между лидерами возникло понимание важности личных переговоров, но конкретные сроки и формат встречи пока не определены.