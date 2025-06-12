Силы России заканчивают формировать огневой мешок для ВСУ в Харьковской области

Огневой мешок собирается у Радьковки Харьковской области.
Российские войска практически завершили создание огневого мешка для ВСУ в районе Радьковки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В целом можно говорить о почти сформировавшемся огневом мешке у Радьковки, но украинские боевики продолжают удерживать этот участок, понимая стратегическое значение данного населенного пункта», — передает слова Марочко ТАСС.
Операция по созданию огневого кольца вокруг ВСУ в районе Радьковки началась после того, как российские военные взяли под контроль населенный пункт Строевка и усилили давление на позиции украинских сил. Эти действия стали частью формирования буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей, что осложнило снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.