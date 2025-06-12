Операция по созданию огневого кольца вокруг ВСУ в районе Радьковки началась после того, как российские военные взяли под контроль населенный пункт Строевка и усилили давление на позиции украинских сил. Эти действия стали частью формирования буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей, что осложнило снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.