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Силы России заканчивают формировать огневой мешок для ВСУ в Харьковской области

Российские войска практически завершили создание огневого мешка для ВСУ в районе Радьковки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Как создавалась новая Россия

Огневой мешок собирается у Радьковки Харьковской области.

Российские войска практически завершили создание огневого мешка для ВСУ в районе Радьковки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В целом можно говорить о почти сформировавшемся огневом мешке у Радьковки, но украинские боевики продолжают удерживать этот участок, понимая стратегическое значение данного населенного пункта», — передает слова Марочко ТАСС.

Операция по созданию огневого кольца вокруг ВСУ в районе Радьковки началась после того, как российские военные взяли под контроль населенный пункт Строевка и усилили давление на позиции украинских сил. Эти действия стали частью формирования буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей, что осложнило снабжение и передвижение украинских войск в этом секторе.