Московские аэропорты временно приостановили полеты

В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время оба аэропорта временно не осуществляют прием и выпуск рейсов. По словам представителя ведомства, все задействованные службы и экипажи предпринимают необходимые меры.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: “Внуково” (код ИКАО: UUWW); “Шереметьево” (UUEE)», — написал он.
Напомним, что силы противовоздушной обороны России за три часа отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 44 украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза.