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Московские аэропорты временно приостановили полеты

В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Как создавалась новая Россия

В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время оба аэропорта временно не осуществляют прием и выпуск рейсов. По словам представителя ведомства, все задействованные службы и экипажи предпринимают необходимые меры.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: “Внуково” (код ИКАО: UUWW); “Шереметьево” (UUEE)», — написал он.

Напомним, что силы противовоздушной обороны России за три часа отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 44 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза.