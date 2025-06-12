Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском, погибли шесть человек

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с самодельным транспортным средством, двигавшимся в попутном направлении. В итоге на месте погибли водитель и четверо пассажиров мини-трактора. Водитель легкового автомобиля скончался по пути в больницу.
Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском. Видео © Telegram / МВД38.
В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам полиции, в автомобиле были бутылки из-под пива с жидкостью внутри. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее правовое решение.
Ранее в Чувашии произошло столкновение двух легковых автомобилей на автодороге «Аниш», в результате которого погибли пять человек. По данным МВД республики, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Astra. При осмотре транспортного средства было установлено, что скорость «опеля» в момент столкновения составляла около 140 километров в час.