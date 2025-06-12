Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском, погибли шесть человек

Ранее в Чувашии произошло столкновение двух легковых автомобилей на автодороге «Аниш», в результате которого погибли пять человек. По данным МВД республики, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel Astra. При осмотре транспортного средства было установлено, что скорость «опеля» в момент столкновения составляла около 140 километров в час.