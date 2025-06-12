Reuters: Израиль нападет на Иран через несколько дней

Готовится удар по Ирану.
Армия Израиля может атаковать Иран через несколько дней. Идет эвакуация американских дипломатов. Об этом рассказали источники.
«Израиль на грани нападения на Иран. До этого осталось несколько дней», — передает Reuters со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что посольство США в Ираке проводит эвакуацию сотрудников. А Великобритания предупредила экипажи судов об опасности в Персидском заливе, отмечает агентство.
Весной 2024 года Израиль наносил удары по объектам в Иране. Взрывы гремели недалеко от аэропорта.