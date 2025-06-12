США отправят миграционные спецподразделения в пять крупных городов

Отмечается, что в США тысячи людей по всей стране присоединились к 25 демонстрациям и митингам против рейдов иммиграционной и таможенной полиции, от Калифорнии до Нью-Йорка, после проведенных арестов нелегалов. Во многих городах в ближайшие дни запланированы акций протеста.