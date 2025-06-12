США отправят миграционные спецподразделения в пять крупных городов

Подразделения будут направлены в города США, где поддерживают мигрантов.
Власти США собираются направить иммиграционные отряды быстрого реагирования в пять городов, которые возглавляют представители Демократической партии. Об этом говорится в материале NBC News.
«Подразделения быстрого реагирования направят в пять городов. В Сиэтл, Чикаго, Филадельфию, Нью-Йорк и в район Северной Вирджинии», — утверждают источники телеканала NBC News.
Отмечается, что в США тысячи людей по всей стране присоединились к 25 демонстрациям и митингам против рейдов иммиграционной и таможенной полиции, от Калифорнии до Нью-Йорка, после проведенных арестов нелегалов. Во многих городах в ближайшие дни запланированы акций протеста.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс из-за беспорядков ранее объявила о введении с 20:00 до 06:00 утра комендантского часа в центре города. Президент США Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес военнослужащих Национальной гвардии для подавления беспорядков, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В настоящий момент губернатор оспаривает это решение в суде.