В Тихом океане продолжает гореть судно Morning Midas с тысячами машин

Сухогруз Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту продолжает гореть в Тихом океане спустя неделю после начала пожара на его борту, сообщает Береговая охрана США (USCG).
Судно дрейфует возле побережья Аляски. Береговая охрана опубликовала фотографии сухогруза, на которых видно, что он получил значительные повреждения.
Ведомство отметило, что находится в контакте со судовладельческой компанией Zodiac Maritime, которая разрабатывает план полной ликвидации очагов пожара и буксировки судна.
Согласно предварительным данным, возгорание началось с кормовой части, в которой были электрокары и гибриды. После огонь распространился на другие палубы.
Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна Morning Midas в момент начала пожара находились 22 человека. Все они были эвакуированы на торговое судно, которое проходило рядом.