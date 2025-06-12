Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тихом океане продолжает гореть судно Morning Midas с тысячами машин

Береговая охрана США опубликовала фотографии сухогруза Morning Midas, получившего повреждения при пожаре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Сухогруз Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту продолжает гореть в Тихом океане спустя неделю после начала пожара на его борту, сообщает Береговая охрана США (USCG).

Судно дрейфует возле побережья Аляски. Береговая охрана опубликовала фотографии сухогруза, на которых видно, что он получил значительные повреждения.

Ведомство отметило, что находится в контакте со судовладельческой компанией Zodiac Maritime, которая разрабатывает план полной ликвидации очагов пожара и буксировки судна.

Согласно предварительным данным, возгорание началось с кормовой части, в которой были электрокары и гибриды. После огонь распространился на другие палубы.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту судна Morning Midas в момент начала пожара находились 22 человека. Все они были эвакуированы на торговое судно, которое проходило рядом.